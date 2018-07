New York (AFP) Trotz heftiger Kritik aus Israel und den USA hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon den Beitritt der Palästinenser zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bestätigt. Das teilte Bans Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch mit. Damit könnte das in Den Haag ansässige Gericht vom 1. April an Verfahren gegen israelische Politiker oder Soldaten einleiten, denen in den besetzten Palästinensergebieten Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden.

