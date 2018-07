Genf (AFP) Mit mehr als drei Millionen Menschen haben Syrer im vergangenen Jahr erstmals die größte Bevölkerungsgruppe unter allen Flüchtlingen weltweit gestellt, für die das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zuständig ist. Wie die Organisation am Mittwoch in Genf mitteilte, lag der Anteil syrischer Bürger an der Zahl aller Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat im ersten Halbjahr 2014 bei 23 Prozent. In den vergangenen 30 Jahren stellten demnach stets Flüchtlinge aus Afghanistan die größte Gruppe dar. Palästinensische Flüchtlinge in Nahost stehen unter dem Mandat des speziell für sie zuständigen UN-Hilfswerks UNRWA.

