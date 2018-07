Berlin (dpa) - Die Bundesregierung entwickelt konkrete Strategien für einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Das Kanzleramt lasse derzeit Szenarien für einen möglichen Wahlsieg des Linksbündnisses Syriza durchspielen, berichtet die Bild" unter Berufung auf Regierungskreise. Sollte das Bündnis gewinnen und den Reformkurs abbrechen, würde die ausstehende Rate von zehn Milliarden Euro an Hilfskrediten nicht an Athen überwiesen werden. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sagte in der "Welt", die Spekulationen über "Grexit"-Szenarien seien wenig hilfreich.

