Bischofshofen (SID) - Der viermalige Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann bleibt nach seinem schweren Sturz beim Schlussspringen der Vierschanzentournee bis auf Weiteres im Krankenhaus. "Simon Ammann ist in stabilem Zustand. Er ist ansprechbar und kann alles bewegen. Er bleibt nun im Spital, wo sein Zustand fortwährend überwacht wird", teilte Swiss-Ski-Mediensprecher Christian Stahl am Mittwochvormittag mit.

Der 33 Jahre alte Ammann, der sich im Krankenhaus von Schwarzach befindet, benötige nun viel Ruhe. Für den Donnerstag stellte Stahl neue Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers in Aussicht.

Ammann hatte am Dienstagabend die Kontrolle verloren, nachdem er seinen Flug im zweiten Durchgang auf der Paul-Ausserleitner-Schanze nach 136,0 m eigentlich schon gestanden hatte. Er krachte unmittelbar nach der Landung ungebremst mit voller Wucht kopfüber in den Schnee. Ammann war kurzzeitig bewusstlos und wurde mit blutigem Gesicht sofort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ammann zog sich schwere Schürfwunden im Gesicht zu.