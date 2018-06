Detroit (dpa) - Nachdem die Autohersteller ihre jüngsten Technik-Spielzeuge auf der Elektronikmesse in Las Vegas zeigen konnten, steht das erste klassische Branchentreffen des Jahres an: Am Montag beginnt die North American International Auto Show in Detroit - eine der wichtigsten Messen der Autoindustrie.

Zwei Wochen lang wird die US-Metropole zum Schauplatz für die neuesten Modelle und Branchentrends.

Das diesjährige Kräftemessen der Autobauer steht im Zeichen billiger Benzinpreise und einer wieder genesenen US-Konjunktur. 2014 hat der Autoabsatz in der weltgrößten Volkswirtschaft nicht zuletzt dank des massiven Ölpreisverfalls weiter kräftig zulegen können. Die Verkaufszahlen stiegen bereits das fünfte Jahr in Folge, nachdem sie während der Rezession 2009 auf ein 27-Jahres-Tief gefallen waren.

Die Hersteller wollen weiter vom Aufschwung profitieren, in Detroit erwarten die Veranstalter 40 bis 50 Premieren. "Die Kauflaune ist groß, Produktion und Verkäufe ziehen weiter an, die Industrie ist so stark wie seit Jahren nicht mehr", sagt Messechef Scott LaRiche. Leistungsstarke Sportwagen dürften die große Bühne am stärksten beanspruchen, doch SUVs und Pickup-Trucks werden ebenfalls nicht zu kurz kommen.

