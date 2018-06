Peking (AFP) China greift dem stark unter dem Ölpreisverfall leidenden Venezuela finanziell unter die Arme. Bei seinem Besuch in Peking seien Abkommen über Investitionen im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (knapp 17 Milliarden Euro) unterzeichnet worden, sagte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag nach einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking.

