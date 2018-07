Brüssel (AFP) Nach der erstmaligen Veröffentlichung von Textvorschlägen für das geplante Freihandelsabkommen TTIP mit den USA will die EU-Kommission nächste Woche ihre Transparenzinitiative fortsetzen. Sie will dann die Ergebnisse einer Konsultation zum besonders umstrittenen Investorenschutz präsentieren, wie ein Sprecher am Donnerstag in Brüssel ankündigte. Allerdings werden nicht alle Antworten veröffentlicht, da nur rund die Hälfte der rund 150.000 Teilnehmer dem zugestimmt hat.

