Oldenburg (AFP) Der möglicherweise für zahlreiche Morde an schwerkranken Patienten verantwortliche ehemalige Krankenpfleger aus Delmenhorst hat sich einem Gerichtsgutachter zufolge selbst der mehr als 30-fachen Tötung bezichtigt. Das habe der Sachverständige am Donnerstag im Prozess gegen den Mann berichtet, sagte ein Sprecher des Landgerichts in Oldenburg. Dort muss sich der Pfleger seit September wegen drei Morden und zwei Mordversuchen verantworten. Es besteht der Verdacht, dass er weitere Taten verübte.

