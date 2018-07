Berlin (AFP) Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk baut im Konflikt mit Russland auf die Unterstützung des Westens. "Wir erwarten von unseren westlichen Partnern, und darunter von Deutschland, dass sie uns helfen, durch diese schwierigen Zeiten zu kommen", sagte Jazenjuk am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". "Unsere erste gemeinsame Aufgabe ist, den Frieden und die Sicherheit in der Ukraine und in Europa zu gewährleisten."

