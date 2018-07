Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat am Donnerstag den Chef der Glaubensgemeinschaft der Jesiden, Mir Taschin Said Ali-Beg, empfangen. Wie der Vatikan mitteilte, nahmen an der Begegnung auch der geistliche Jesidenführer Baba Scheich Chato aus dem Nordirak sowie Jesiden aus dem Irak, Georgien und aus Deutschland teil.

