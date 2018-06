Schwerin (AFP) Nachdem ein Weißstorch an Geflügelpest erkrankte, ist der Zoo in Rostock vorübergehend geschlossen worden. Das teilte das Schweriner Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Bei dem Tier sei der Erreger H5N8 festgestellt worden. Er war im Herbst bereits bei Geflügelbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen vorgekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.