New York (dpa) - Ein Hollywood-Star geht, ein anderer kommt: Die in London aufgewachsene US-Schauspielerin Sienna Miller (33) übernimmt die Broadway-Rolle ihrer Kollegin Emma Stone (26).

Miller werde ab dem 17. Februar sechs Wochen lang die Rolle der Sally Bowles in dem Musical "Cabaret" spielen, teilten die Veranstalter in New York mit. Sie ist die dritte Hollywood-Schauspielerin in der Rolle, die vor Stone bereits Michelle Williams gespielt hatte.

"Cabaret" handelt von einem US-Schriftsteller, der in einem Berliner Club eine Sängerin kennenlernt und sich in sie verliebt. Regie führte Sam Mendes, der sich mit Filmen wie "American Beauty" und "James Bond 007: Skyfall" einen Namen gemacht hat.

