Paris (AFP) Nach dem Anschlag auf die Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" hat die französische Regierung die höchste Terrorwarnstufe vom Großraum Paris auf die Region Picardie im Norden des Landes ausgedehnt. Diese Entscheidung sei infolge der Ereignisse vom Nachmittag gefallen, hieß es am Donnerstag am Regierungssitz von Premierminister Manuel Valls. Nachdem die beiden Hauptverdächtigen des Anschlags am Morgen in der Nähe einer Gemeinde in der Picardie gesichtet worden waren, wurden am Nachmittag in der Gegend Elite-Einheiten von Polizei (RAID) und Gendarmerie (GIGN) zusammengezogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.