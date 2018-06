München (SID) - Wie der Vater, so der Sohn: Kilian Müller-Wohlfahrt (34), Spross des langjährigen Bayern-Arztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, verstärkt ab sofort das Ärzteteam des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München. Müller-Wohlfahrt junior wird die Mannschaft bereits am Freitag ins Trainingslager nach Doha/Katar begleiten.

"Wir sind ständig bemüht uns weiter zu optimieren. Die Verpflichtung von Kilian Müller-Wohlfahrt ist ein zusätzlicher Mosaikstein, dies in unserem medizinischen Bereich zu tun", sagte Sportvorstand Matthias Sammer: "Kilian wird bei jedem Training der Mannschaft vor Ort sein, für eine mögliche Erstversorgung zur Verfügung stehen und dann alle weiteren Absprachen Hand in Hand mit seinem Vater in der Praxis besprechen und organisieren."