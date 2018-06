Athen (AFP) Schnee auf den Kykladen, weiße Flocken in Athen: In Griechenland hat der erste Schultag nach den Weihnachtsferien am Donnerstag im Winterchaos begonnen. Im Norden und im Zentrum des Landes, aber auch auf den Kykladen und auf Kreta blieben viele Schulen geschlossen. Viele Straßen waren angesichts von Schnee und Glatteis gesperrt oder schwer zugänglich. Am Donnerstagmorgen schneite es in der Hauptstadt Athen, bis zum Abend wurde aber ein Ende des Schneefalls vorausgesagt.

