London (AFP) Nach dem Anschlag auf die Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" in Paris haben die britischen Behörden aus "Vorsicht" die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Eigentlich lägen keine geheimdienstlichen Erkenntnisse vor, die eine Verschärfung der Maßnahmen erforderten, sagte am Donnerstag ein Regierungssprecher in London. "Aus Vorsicht haben wir aber unsere Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen verschärft."

