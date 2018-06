London (AFP) Mit Filialschließungen, einem Verkauf von Unternehmensteilen und weniger Investitionen will sich die britische Supermarktkette Tesco von den Folgen ihres Buchhaltungsskandals erholen. Tesco kündigte am Donnerstag an, 43 "unrentable" Filialen zu schließen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, seine Zuschläge zu prüfen, um 250 Millionen Pfund (319 Millionen Euro) pro Jahr zu sparen. Stellenstreichungen schloss Tesco nicht aus.

