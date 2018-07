Stuttgart (SID) - Nächster Rückschlag für die deutschen Handballer: Spielmacher Tim Kneule wird aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel nicht mit dem Team zur Weltmeisterschaft in Katar (15. Januar bis 1. Februar) reisen. Zuvor hatten in Steffen Fäth (Wetzlar/Entzündung der Patellasehne), Finn Lemke (Lemgo/Mittelhandbruch) und Sven-Sören Christophersen (Hannover-Burgdorf/Fingerbruch) schon drei weitere Rückraumspieler ihre WM-Teilnahme absagen müssen.

"Für Tim tut es uns Leid, aber auch solche Nachrichten sind die Realität einer Turniervorbereitung", sagte Teammanager Oliver Roggisch. Der 28-jährige Kneule hat das Teamquartier in Stuttgart verlassen und wird nicht an den letzten Testspielen gegen Tschechien am Freitag (20.15 Uhr/Sport1) in Stuttgart und am Samstag (16.45 Uhr/ARD) in Mannheim teilnehmen.

Roggisch betonte, dass Bundestrainer Dagur Sigurdsson nur "zu hundert Prozent fitte Spieler mit nach Katar nehmen" könne. Kneule hatte schon den Kurzlehrgang Ende des vergangenen Jahres in Frankfurt sowie die Testspiele gegen Island verpasst. Eine Nachnominierung im WM-Verlauf ist aber möglich.

Nach den Spielen gegen Tschechien fliegt die DHB-Auswahl am 13. Januar nach Doha, drei Tage später steht das erste WM-Spiel gegen Polen auf dem Programm. Weitere Vorrundengegner sind Dänemark, Russland, Saudi-Arabien und Argentinien. Die ersten vier Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale.