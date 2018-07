Shani Shingnapur (AFP) Seit Generationen leben die Einwohner von Shani Shingnapur im Westen Indiens ohne Türen: Sie glauben an den besonderen Schutz der Hindu-Gottheit Shani. Sogar die Bank des Ortes im Staat Maharashtra bleibt nachts unverschlossen. Und das, obwohl Pilger aus ganz Indien hierher strömen, seit das 5000-Einwohner-Dorf in den neunziger Jahren in einem hinduistischen Kultfilm gezeigt wurde.

