Pangkalan Bun (AFP) Elitetaucher der indonesischen Marine sind am Donnerstag trotz starker Strömung zum Heck der abgestürzten AirAsia-Maschine am Grund der Javasee gelangt. "Aber die Sichtweite betrug weniger als einen Meter, deshalb konnten sie lediglich ein paar Trümmerteile bergen", sagte der Leiter der Einsatzkräfte, Bambang Soelistyo, im indonesischen Pangkalan Bun. "Nun warten sie, dass die Geschwindigkeit der Strömung nachlässt", fügte er hinzu. Bei einer Beruhigung der See würden die Einsatzkräfte erneut abtauchen und versuchen herauszufinden, ob sich die Blackbox noch im Heck befinde oder ob sie herausgefallen sei.

