Rom (AFP) Fahnder haben in Süditalien einer Gruppe von Geldfälschern das Handwerk gelegt. Mehr als eine Million 50-Euro-Blüten seien nahe Neapel beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Banknoten seien noch in der Produktion gewesen, hätten aber bereits das entsprechende Wasserzeichen getragen. Fünf Verdächtige wurden festgenommen. Drei von ihnen sollen die Druckmaschinen bedient haben. Zwei Brüder werden verdächtigt, Anführer der Bande zu sein.

