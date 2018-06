Tokio (AFP) Der Fund eines Insekts in Babynahrung hat in Japan zu einer Rückrufaktion geführt. Der japanische Hersteller Asahi Holdings teilte am Donnerstag mit, seine Marke Wakodo rufe 120.000 Portionen eines Fleisch-Kartoffel-Gerichts für Babys zurück. Demnach hatte sich ein Kunde im vergangenen Monat beschwert, nachdem er ein Insekt - offenbar eine Heuschrecke - in einem Tütchen mit der Nahrung gefunden hatte.

