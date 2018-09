Madrid (AFP) Die spanische Großbank Santander will durch die Ausgabe weiterer Aktien neues Kapital aufnehmen. Insgesamt 7,5 Milliarden Euro solle die Kapitalerhöhung bringen, teilte Europas größtes Geldhaus am Donnerstag in Madrid mit. Dies entspreche knapp zehn Prozent der bisherigen Kapitaldecke.

