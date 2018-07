New York (AFP) Dunkin' Donuts plant einen massiven Vorstoß in Fernost: Die Kaffee- und Backwaren-Kette aus den USA will in den kommenden 20 Jahren mehr als 1400 Filialen in China, Hongkong und Macau eröffnen. Die größte Erweiterung in der 65-jährigen Unternehmensgeschichte soll im Herbst beginnen, wie Dunkin' Donuts am Donnerstag mitteilte. Bislang verfügt die Kette über gerade einmal 16 Filialen in China.

