Offenbach (dpa) - Für Pollenallergiker hat die Leidenszeit wieder begonnen - und das im dritten Jahr in Folge außergewöhnlich früh: Wegen der milden Temperaturen von bis zu 15 Grad fliegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bereits jetzt die ersten Haselpollen. Die Saison beginne diesmal sehr früh, was durch die milde Witterung der letzten Wochen aber fast zu erwarten war, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag. Etwa 15 Prozent der Deutschen zeigen mehr oder weniger starke Reaktionen auf Pollenbelastung, so der Deutsche Wetterdienst.

