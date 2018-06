Berlin (AFP) Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands kommen am Montag in Berlin zu Beratungen über den Konflikt in der Ukraine zusammen. "Wir wollen alles tun, was möglich ist, um politische Kompromisse zu ermöglichen, die die Lage in der Ostukraine entspannen helfen", erklärte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Freitag in Berlin nach einem Telefonat mit den drei anderen Ministern. "Am Montag wollen wir einen neuen Anlauf unternehmen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen."

