Berlin (AFP) Angesichts der Pegida-Demonstrationen hat der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, mehr politische Bildung gegen Islamfeindlichkeit gefordert. "Es fehlt insgesamt eine zivilgesellschaftliche Gegenkultur, spezifisch in Dresden, überhaupt in Sachsen", sagte Krüger mit Blick auch auf die Dresdner Anti-Islam-Bewegung am Freitag im Deutschlandradio Kultur. Dabei spiele speziell in Sachsen auch eine Rolle, dass dort in der Schule Gemeinschaftskunde oder politische Bildung "weniger Aufmerksamkeit hat als in anderen Bundesländern".

