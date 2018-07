Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat sich gegen schärfere Gesetze als Reaktion auf den Anschlag in Paris ausgesprochen. "Wir brauchen jetzt keinen Wettlauf um neue Gesetze", erklärte Maas am Freitag in Berlin. "Das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit dürfen wir nicht aufgeben. Auch die totale Überwachung wird uns keine absolute Sicherheit bringen."

