Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat nach dem Anschlag von Paris zu einer Großkundgebung in Berlin aufgerufen. In einem Brief appellierte er an demokratische Parteien, Religionsgemeinschaften, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Sozialverbände und andere gesellschaftliche Gruppen, für ein "friedliches und demokratisches Zusammenleben in Deutschland und Europa" zu demonstrieren, wie die "Bild"-Zeitung am Freitag berichtete.

