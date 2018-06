Berlin (AFP) Ein mögliches Spitzentreffen zum Ukraine-Konflikt auf Ebene der Staats- und Regierungschefs bleibt weiter in der Schwebe. "Derzeit gibt es diesen Termin nicht", sagte Vizeregierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin. Hochrangige Gespräche über das Zustandekommen eines solchen Treffens, an dem die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident François Hollande teilnehmen sollen, gingen unterdessen aber weiter.

