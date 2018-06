Vilnius (AFP) Vier europäische Staaten haben von der EU-Kommission ein Vorgehen gegen Russlands "Propaganda-Kampagne" im Ukraine-Konflikt verlangt. Brüssel solle einen Plan für eine EU-weite Strategie gegen "schnell wachsende Desinformation und Propaganda" aus Moskau ausarbeiten, heißt es in einem Brief der Außenminister Großbritanniens, Dänemarks, Estlands und Litauens an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, der am Freitag bekannt wurde. Der Plan müsse Alternativangebote für russischsprachige Bürger auch innerhalb der EU enthalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.