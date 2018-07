Straßburg (AFP) Wegen der blutigen Anschlagserie in Frankreich ist ein für Sonntag in Straßburg geplantes Abendessen des französischen Präsidenten François Hollande mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgesagt worden. Das Treffen wurde "in Hinblick auf die aktuellen Ereignisse in Paris verschoben", wie ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin sagte. Darauf hätten sich Merkel, Hollande sowie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) verständigt. Schulz hatte das Treffen initiiert und sollte auch selbst daran teilnehmen.

