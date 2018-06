Foxborough (SID) - Nach dem freien Wildcard-Wochenende wird es auch für Football-Profi Sebastian Vollmer (30) in den Play-offs der US-Profiliga NFL ernst. Auf dem Weg zum erhofften Super-Bowl-Gewinn tritt der gebürtige Düsseldorfer am Samstag (22.35 Uhr MEZ) mit den New England Patriots zu Hause gegen die Baltimore Ravens an.

Als überlegener Sieger der AFC East (12 Siege, 4 Niederlagen) blieb dem dreimaligen NFL-Champion New England die erste Runde erspart. Der Auftakt hat es für das Team um Star-Quarterback Tom Brady in sich. Baltimore ist Meister von 2013 und schaltete Division-Sieger Pittsburgh Steelers am vergangenen Samstag angeführt von Spielmacher Joe Flacco aus (30:17).

Die Patriots haben die Chance, zum vierten Mal in Serie das NFL-Halbfinale zu erreichen. Der bislang letzte Titelgewinn gelang 2005. Die Bilanz gegen Baltimore ist negativ, zwei von drei Play-off-Spielen gegen die Ravens gingen verloren.

Im Gegensatz zu Offensive Tackle Vollmer war Björn Werner bereits am Wildcard-Wochenende im Einsatz. Der Linebacker aus Berlin schlug mit den Indianapolis Colts die Cincinnati Bengals (26:10) und spielt am Sonntag (22.40 Uhr MEZ) bei den Denver Broncos. Sollten Werner und Vollmer Siege feiern, käme es am 18. Januar im Finale der American Football Conference (AFC) zum deutschen Duell.

Die beiden übrigen deutschen NFL-Profis Markus Kuhn (New York Giants) und Kasim Edebali (New Orleans Saints) hatten mit ihren Teams die Meisterrunde verpasst.

Titelverteidiger Seattle Seahawks trifft in den Divisional Play-offs der National Football Conference (NFC) auf die Carolina Panthers (Sonntag/02.15 Uhr MEZ). Die Green Bay Packers empfangen die Dallas Cowboys (Sonntag/19.05 Uhr/alle Sport1 US).