Paris (AFP) Die rechtsextreme Partei Front National (FN) bleibt von dem Gedenkmarsch für die Opfer des Anschlags auf "Charlie Hebdo" am Sonntag ausgeschlossen. Sie habe bei einem Treffen mit Staatspräsident François Hollande am Freitag "keine klare Aufhebung eines Verbots" erwirken können, sagte FN-Chefin Marine Le Pen am Mittag. Sie bedauere dies, fügte sie hinzu, und warf Hollandes Sozialisten und der Zentrumspartei UDI "Sektierertum" vor. Beide würden sich gegen eine Einladung der FN zu dem "Republikanischen Marsch" stellen.

