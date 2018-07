Montpellier (AFP) Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der südfranzösischen Stadt Montpellier hat ein bewaffneter Mann zwei Geiseln genommen. Das sagte Staatsanwalt Christophe Barret am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP und betonte, die Tat habe keinerlei Zusammenhang mit den Geiselnahmen islamistischer Angreifer in Paris und im Norden der französischen Hauptstadt, die am Nachmittag blutig beendet worden waren. "Das ist ein bewaffneter Überfall", sagte Barret. "Das hat nichts mit dem zu tun, was in Paris passiert."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.