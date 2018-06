Paris (AFP) Im Osten von Paris hat ein bewaffneter Mann am Freitag in einem Lebensmittelladen für koschere Produkte mindestens eine Geisel genommen. Der Täter könnte der Mann sein, der am Donnerstag südlich von Paris eine Polizistin erschossen hatte, hieß es aus Ermittlerkreisen. Es kam demnach an der Porte de Vincennes auch zu einer Schießerei.

