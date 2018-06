Paris (AFP) Bei den Geiselnehmern in einer Druckerei nordöstlich von Paris handelt es sich nach den Worten von Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve um die mutmaßlichen Attentäter, die am Mittwoch den blutigen Anschlag auf die Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" verübt haben sollen. "Es läuft ein Einsatz, um die Verantwortlichen des feigen Attentats vor zwei Tagen zu neutralisieren", sagte Cazeneuve am Freitag in Paris.

