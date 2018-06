Mogadischu (AFP) Die radikalislamische Shebab-Miliz in Somalia hat die Attentäter von Paris als "Helden" gefeiert. Mit ihrem Angriff auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" hätten die mutmaßlichen Islamisten "Millionen Muslimen eine Freude gemacht", erklärten die Extremisten am Freitag in einer über ihren Radiosender Andalus verbreiteten Mitteilung. Die französische Satire-Zeitung habe "unseren Propheten beleidigt und Millionen Muslime empört". Die beiden Täter seien die ersten, die sich dafür gerächt hätten.

