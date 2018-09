Paris (AFP) Die französische Polizei hat auch bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Paris zugegriffen. Das sagten Ermittler am Freitagnachmittag, AFP-Journalisten hörten Explosionen am Tatort im Osten der französischen Hauptstadt. Ein Mann hatte dort am Mittag mehrere Geiseln genommen.

