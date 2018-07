Paris (AFP) Während die "Charlie-Hebdo"-Attentäter am Freitag in einer Druckerei nordöstlich von Paris von der Polizei umstellt werden konnten, hat ein möglicher Komplize der Brüder ein jüdisches Geschäft in der französischen Hauptstadt gestürmt und dort mindestens fünf Menschen als Geiseln genommen. Bei dem Angriff an der Porte de Vincennes wurden mindestens zwei Menschen getötet, wie aus Ermittlerkreisen verlautete.

