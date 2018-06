Köln (SID) - Mittelfeldspieler Sven Bender bleibt der Pechvogel beim deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund. Nachdem sich der siebenmalige Nationalspieler im Training am Mittwoch das Knie verdreht hatte, wurde Bender nun am Innenminiskus operiert und fällt vier Wochen aus. Das teilte der Tabellenvorletzte am Freitag mit.

Die Krankenakte des 25 Jahre alten Defensivspielers, der wegen einer Schambeinentzündung die WM-Teilnahme verpasst hatte, war alleine im Kalenderjahr 2014 beachtlich. Zuletzt litt er unter Adduktorenproblemen, davor hatten ihn eine Hüftprellung, eine Nervenquetschung und eine Ellenbogenstauchung sowie eine Bänderdehnung außer Gefecht gesetzt.

Der BVB reist am Samstag ins Trainingslager ins spanische La Manga, zum Auftakt in die Rückrunde muss das abstiegsbedrohte Team von Trainer Jürgen Klopp ohne Bender bei Bayer Leverkusen antreten.