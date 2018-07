Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim kann anscheinend auch nach der "Rente" von Mäzen Dietmar Hopp auf die Unterstützung der Milliardärsfamilie hoffen. "Der Tag, an dem mein Vater als Person aussteigen will, ist hoffentlich noch weit entfernt. Wenn es so weit ist, würde ich übernehmen, allerdings nicht in der Form eines offiziellen Amtes", sagte Daniel Hopp dem Handelsblatt (Freitagausgabe).

Dem 34-Jährigen gehören neben drei Milchfarmen in Neuseeland unter anderem zahlreiche Immobilien, die Privatbank Berlin und die Immobilienagentur Actris, zudem ist er Geschäftsführer der SAP Arena und Geschäftsführer und Gesellschafter des Eishockey-Klubs Adler Mannheim.