Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg reist am Samstag ohne Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui ins achttägige Trainingslager nach Kapstadt/Südafrika. Der 24 Jahre alte französische Nationalspieler leidet unter Leistenproblemen, twitterten die Wölfe am Freitagabend.

Guilavogui war im Sommer für 18 Monate zur Leihe vom spanischen Meister Atlético Madrid in die Autostadt gewechselt. In der Hinrunde kam er für den Bundesligazweiten in 14 Ligaspielen zum Einsatz.