Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Januar 2015:

2. Kalenderwoche

9. Tag des Jahres

Noch 356 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Alix, Eberhard, Julian

HISTORISCHE DATEN

2013 - Bei einem Fährunglück in New York werden 85 Menschen verletzt, als eine Pendlerfähre aus dem nahe gelegenen Ort Highlands im Bundesstaat New Jersey den Anleger rammt.

2005 - Nach gut 20 Jahren Bürgerkrieg unterzeichnen die sudanesische Regierung und die Rebellenbewegung SPLA in Nairobi ein Friedensabkommen.

2000 - In Berlin wird Paul Spiegel zum neuen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland gewählt.

1990 - Die rumänische Regierung erlässt eine neue Pass- und Reiseverordnung, nach der die Bürger frei ins Ausland reisen und im Ausland lebende Rumänen zurückkehren dürfen.

1985 - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau trifft zu seinem ersten offiziellen Besuch in der DDR ein.

1960 - In Ägypten beginnen die Bauarbeiten am Assuan-Staudamm. Das mit sowjetischer Hilfe errichtete Bauwerk wird 1971 eingeweiht.

1949 - In Bethel bei Bielefeld wird die erste Generalsynode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eröffnet.

1929 - Der britische Bakteriologe Alexander Fleming behandelt im Londoner St. Mary's Hospital seinen Assistenten Stuart Craddock erstmals mit einer Penicillin-Lösung.

1789 - Johann Wolfgang von Goethes Trauerspiel "Egmont" wird in Mainz uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Die Prager werden Zeugen einer unglücklichen Liebe. Seit Tagen hat "A.", offensichtlich ein Mann, 105 Werbeflächen in den U-Bahn-Wagen der tschechischen Hauptstadt gemietet, auf denen er "M." bittet, zu ihm zurückzukehren.

GEBURTSTAGE

1982 - Benjamin Lebert (33), deutscher Schriftsteller ("Crazy")

1950 - Rio Reiser, deutscher Rockmusiker ("König von Deutschland"), gest. 1996

1941 - Joan Baez (74), amerikanische Folksängerin ("We Shall Overcome")

1920 - Curth Flatow, deutscher Bühnenautor ("Ich heirate eine Familie"), gest. 2011

1890 - Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller ("Schloss Gripsholm"), gest. 1935

TODESTAGE

2007 - Carlo Ponti, italienischer Filmproduzent ("La Strada"), Ehemann der Schauspielerin Sophia Loren, geb. 1912

1975 - Pierre Fresnay, französischer Schauspieler ("Die große Illusion") und Regisseur, geb. 1897