London (AFP) Ein heftiger Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern hat am Freitag in Schottland für Stromausfälle und massive Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Rund 70.000 Haushalte waren nach Behördenangaben ohne Strom und zahlreiche Straßen blockiert, alle Schulen auf den Inseln vor der Westküste sowie auf den an der Nordspitze gelegenen Orkney-Inseln blieben geschlossen. Aus Sicherheitsgründen stellte der schottische Bahnbetreiber ScotRail seinen Dienst zunächst komplett ein, entschied sich dann aber zum Notbetrieb einiger Züge.

