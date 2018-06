Buxtehude (dpa) - Dirk Leun, Trainer des Bundesliga-Zweiten Buxtehuder SV, ist nach eigenen Angaben ein Kandidat für das vakante Amt des Handball-Bundestrainers der Frauen.

Er werde sich Anfang der kommenden Woche mit den Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB) treffen, sagte er dem "Hamburger Abendblatt". "Das ist eine Ehre, für so eine Aufgabe gefragt zu werden", erklärte der 50-Jährige. Und weiter: "Ich denke im Moment darüber nach. Es gab bisher eine telefonische Anfrage." Der DHB sucht bis März einen Nachfolger für den Dänen Heine Jensen, nachdem dessen Vertrag am Mittwoch in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden war.

Der gebürtige Hesse Leun arbeitet seit sieben Jahren beim BSV. Er gewann mit dem Club 2010 den europäischen Challenge Cup und wurde 2011 und 2012 jeweils Meisterschafts-Zweiter. Er hat in Buxtehude einen unbefristeten Vertrag. "Das sind beides sehr attraktive Jobs", betonte Leun. Das Amt des Bundestrainers sei "ein reizvolles Angebot, gerade im Hinblick auf die Heim-WM 2017 und mögliche Olympische Spiele in Rio 2016".

Leun war bereits Auswahltrainer der U20-Juniorinnen, mit denen er 2008 Weltmeister wurde. Eine längerfristige Doppelfunktion schloss der vierfache Familienvater aus. Ebenso schloss er aus, den BSV mitten in der Saison zu verlassen.