Teheran (AFP) Nach dem blutigen Anschlag auf die französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris hat der iranische Präsident Hassan Ruhani "Gewalt und Terrorismus" verurteilt, egal ob sie in der Region, in Europa oder in den USA geschehe. Zugleich warf er am Freitag den Attentätern vor, die Islamfeindlichkeit zu befördern. "Jene, die ungerechtfertigerweise im Namen des Dschihad, der Religion und des Islam morden und gewaltsame und extremistische Taten begehen, fördern die Islamfeindlichkeit, ob sie wollen oder nicht", sagte Ruhani laut iranischen Medien.

