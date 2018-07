Teheran (AFP) Vor der nächsten Runde der Atomverhandlungen mit Teheran trifft US-Außenminister John Kerry kommende Woche in Genf seinen iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif. Wie am Freitag aus iranischen Regierungskreisen verlautete, soll das Vortreffen am kommenden Mittwoch stattfinden. Ziel der Begnung sei, dass Kerry und Sarif im Anschluss ihren Stellvertretern die "notwendigen Anweisungen" für die formellen Verhandlungen geben könnten, sagte Teherans Atom-Unterhändler Abbas Araghschi laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna.

