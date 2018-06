Jerusalem (AFP) Nach dem blutigen Ende der beiden Geiselnahmen in Frankreich hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu die Regierung in Paris aufgefordert, die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen im Land weiterhin hoch zu halten. Das habe Netanjahu Frankreichs Präsident François Hollande am Freitag in einem Telefongespräch gebeten, verlautete aus israelischen Regierungskreisen. Netanjahu habe Frankreich zudem jede mögliche Hilfe angeboten, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.