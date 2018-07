Memphis (dpa) - Bei eisigen Temperaturen haben Hunderte Elvis-Fans in Memphis des 1977 gestorbenen Sängers gedacht, der gestern 80 Jahre alt geworden wäre. Vor dem Graceland genannten Haus, das inzwischen ein Museum ist, sangen sie Presley ein Geburtstagsständchen, wie US-Medien berichteten. Presleys Ex-Frau Priscilla und seine Tochter Lisa Marie schnitten in Graceland im US-Bundesstaat Tennessee einen großen Geburtstagskuchen an. Der 1935 geborene Elvis Presley war mit Songs wie "Love Me Tender" und "Don't Be Cruel" berühmt geworden.

